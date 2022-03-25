Корабли Северного флота пополнили запасы топлива в Средиземном море

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» пополнил запасы пресной воды и топлива от танкера «Вязьма». Операция прошла в восточной части Средиземного моря.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» поочерёдно отработали приём жидких грузов от танкера на ходу в открытом море кильватерным способом.

Пополнение запасов проходило в благоприятных погодных условиях. Корабельные расчеты обеспечили навигационную и экологическую безопасность при передаче топлива.

В ближайшее время в акватории Средиземного моря корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России отработают специальное учение по спасанию и оказанию помощи потерпевшим бедствие на воде.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд кораблей составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и фрегата «Адмирал флота Касатонов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска - 22 января.

За время дальнего похода корабли провели ряд учений по противовоздушной, противолодочной обороне, радиоэлектронной борьбе, пресечению пиратской деятельности. В настоящее время отряд боевых кораблей принимает участие в мероприятиях стратегического сдерживания под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Средиземном море. Корабли отряда прошли около 15 тысяч морских миль.

Плавание отряда кораблей и судов обеспечения в дальней океанской зоне проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Игоря Никитина.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12414704@egNews