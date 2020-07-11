Корабли Северного флота поразили 8 ракет-мишеней в ходе комплексного учения по ПВО в Баренцевом море

Группировка разнородных ударных сил Северного флота во главе с тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» вчера поразила 8 ракет-мишеней в ходе комплексного учения по отражению средств воздушного нападения (СВН) условного противника в Баренцевом море.

В ходе учения отрабатывались практические навыки и взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» при обнаружении, классификации целей, их сопровождении радиотехническими средствами и уничтожении различными комплексами вооружения.

Четыре ракеты-мишени «Саман», пуск которых курсом на корабельную ударную группу осуществил малый ракетный корабль «Рассвет», были уничтожены огнем корабельной артиллерии боевыми расчетами артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетных крейсеров.

Ещё четыре ракеты-мишени «Саман» были успешно поражены боевыми расчетами ЗРК «Кинжал» обоих крейсеров.

Во время выполнения боевых стрельб экипажи ракетных крейсеров отработали полный комплекс задач противовоздушной обороны группировки надводных кораблей в море от обнаружения до уничтожения воздушных целей.

Артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы были выполнены в рамках этапа практических действий сбор-похода Северного флота, который проходит в Баренцевом море под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

Группировки разнородных сил Северного флота отработали комплекс учений по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, тактическим приемам и способам нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе сбор-похода силы Северного флота решают задачи в акватории Баренцева моря, где они рассредоточены на площади более 250 тысяч квадратных километров. На различных этапах сбор-похода задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.