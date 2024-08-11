Корабли Северного флота прибыли на рейд Диксона

Корабли и суда арктической группировки Северного флота, выполняющие задачи дальнего похода под флагом заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева, прибыли на рейд порта Диксон – самого северного посёлка на континентальной части России.

В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

В ближайшее время большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский» начнут плавание вверх по течению реки Енисей в направлении к порту Дудинка.

Спасательное буксирное судно «Алтай» и большой морской танкер «Сергей Осипов» останутся на рейде порта Диксон.

Экипажи кораблей Северного флота имеют богатый опыт плавания по реке Енисей, накопленный в ходе ежегодных арктических походов.

Ранее, на переходе акваторией Карского моря, моряки-североморцы осуществили несколько вертолётовылетов с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на ледовую разведку и провели несколько корабельных учений по обороне отряда кораблей, находящихся на переходе морем.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути. За время перехода по Баренцеву и Карскому морям североморцы прошли более 1200 миль.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12524765@egNews