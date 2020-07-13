Корабли Северного флота прибыли в акваторию Кронштадтского рейда для подготовки и участия в Военно-морском параде

«Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» прибыл в Финский залив для участия Главном Военно-морском параде. В ближайшие дни отряд приступит к мероприятиям по плану подготовки к параду», - сообщил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривался вопрос готовности акватории Кронштадтского рейда к временному базированию кораблей крупного водоизмещения.

Адмиралу Николаю Евменову на совещании было доложено том, что экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» в ходе межфлотского перехода отработали ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по обмену сигналами в ночное и дневное время, тренировки по борьбе за живучесть. С вахтенными офицерами и штурманами были проведены контрольные занятия познанию навигационных особенностей плавания в акватории Балтийского моря.

Главком ВМФ поставил задачу руководителям всех звеньев максимально эффективно и тщательно провести тренировки Главного военно-морского парада, которые начнутся со вторника на Кронштадском рейде и на Неве. Первый этап тренировок проводился в морских районах Финского залива, сообщает группа информационного обеспечения Военно-морского флота.