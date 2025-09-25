Корабли Северного флота приступили к плаванию по реке Енисей до порта Дудинка

Большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Александр Отраковский» Северного флота вышли из порта Диксон и вошли в русло реки Енисей, приступив к плаванию до порта Дудинка.

Экипажи кораблей отработают навыки движения по Енисею, с учётом особенностей, связанных с быстрым течением, стесненным фарватером, банками и отмелями.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, перед заходом в устье реки с вахтенными офицерами кораблей были проведены занятия по изучению районов плавания, а также отработаны действия по управлению кораблями в сложных навигационных условиях.

В порту Диксон на борт большого противолодочного корабля «Североморск» были доставлены юнармейцы и ученики школ из Норильска и Дудинки. В период перехода таймырские школьники ознакомятся с устройством корабля и различными военно-морскими специальностями. Участники специальной военной операции проведут с ними урок мужества, моряки-североморцы расскажут ребятам о дальних походах Северного флота в Арктике.

На полуострове Таймыр североморцы проведут ряд военно-патриотических мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: https://mil.ru/news/d4c2f867-ea04-464d-803f-66e3b1c00360