Корабли Северного флота приступили к выполнению задач арктического похода

Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота, созданной на основе Кольской флотилии разнородных сил, вышли в Баренцево море. В состав участников очередного похода отряда кораблей Северного флота по морям Северного Ледовитого океана вошли экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и большого морского танкера «Сергей Осипов».

Поход проходит под непосредственным руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Он традиционно продлится несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе плавания по северным морям спланирован ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки. Также будут проведены несколько военных экспериментов и отработана тактика совместных действий военных моряков и подразделений береговых войск по защите арктической островной зоны. Планируется ряд заходов боевых кораблей в приморские города и посёлки на Крайнем Севере России.

Во время посещения северных портов воины-североморцы проведут военно-патриотические и информационно-агитационные акции, а также примут участие в культурно-массовых мероприятиях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432620@egNews