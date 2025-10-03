ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Корабли Северного флота продолжают действовать в Арктике в соответствии с планом арктического похода

За время пребывания Северного флота на Таймыре, а это меньше недели, североморцы провели множество патриотических мероприятий.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, отряд боевых кораблей Северного флота завершил выполнение военно-патриотических мероприятий на Таймыре, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и вышел из порта Дудинка.

Главным событием стала агитационно-пропагандистская акция Северного флота «Сила в Правде», развернутая на большом десантном корабле «Александр Отраковский», в городе Дудинка. Акцию посетило более 3800 жителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и города Норильска. Посетители выставки узнали об объединениях и соединениях Северного флота, героях специальной военной операции и событиях Великой Отечественной войны. На борту большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский» 122 юных жителя Дудинки и Норильска приняты в ряды «Юнармии», 42 из них зачислены в юнги «Юнармии».

Североморцы приняли участие в организации и проведении военно-спортивных юнармейских игр «Арктика-2025» и провели ряд других военно-патриотических и культурно-досуговых мероприятий.

На ледовой арене города Дудинка команда по хоккею с шайбой отряда боевых кораблей приняла участие в благотворительном матче с хоккейной командой «Таймыр». В ходе этого матча было собрано более 100 тысяч рублей, которые будут направлены на нужды таймырских участников специальной военной операции.

Также воины-североморцы и жители города Дудинка развернули самую большую копию Знамени Победы, привезённую на борту большого противолодочного корабля «Североморск» из столицы Северного флота – Североморска.

Ранее, экипажи отряда боевых кораблей Северного флота приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 83-й годовщине героической обороны порта Диксон – единственного места в Красноярском крае, подвергшегося нападению фашистов в годы Великой Отечественной войны. И почтили память воинов, погибших при защите Отечества.

Далее корабли Северного флота продолжат действовать в Арктике в соответствии с планом арктического похода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе похода арктического похода военнослужащие Северного флота отрабатывают задачи обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике, обороне континентальных и островных территорий, стратегически важных объектов, противодействию незаконным вооруженным формированиям.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», и суда обеспечения — танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

