Корабли Северного флота продолжают совершенствовать боевую подготовку в Баренцевом море

Экипажи кораблей Северного флота продолжили выполнять плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море после шторма. Вчера из Североморска в морские полигоны вышел большой десантный корабль «Иван Грен». В течение нескольких дней его экипаж будет совершенствовать военно-морскую выучку и отрабатывать взаимодействие с вертолётами Ка-29.

Как сообщает пресс-служба СФ, в дальнейшем на отработку отдельных задач курса боевой подготовки в Баренцево море выйдут корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил и несколько крупных боевых кораблей.

Также в Баренцевом море продолжают действовать экипажи нескольких атомных подводных лодок. Во время шторма они отрабатывали маневрирование на глубине.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12411238@egNews