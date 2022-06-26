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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.22 09:00

Корабли Северного флота проведут артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко», действующие в составе корабельной поисково-ударной группы в рамках планового зачётного тактического учения, отработают комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море.

Основная задача тактического учения - совершенствование артиллерийской подготовки экипажей и отработка взаимодействия в море при обороне отряда кораблей от атаки средств воздушного нападения и надводных сил противника.

Боевые упражнение корабли выполнят в составе соединения, одновременно поражая воздушные и надводные цели.

В стрельбах примут участие боевые расчёты батарей универсального калибра и малокалиберной зенитной артиллерии.

Район проведения боевых упражнений в полигонах боевой подготовки Баренцева моря закрыт для судоходства и полётов авиации в соответствии с требованиями безопасности.

Как сообщает пресс-служба СФ, ранее корабельная поисково-ударная группа Северного флота, состоящая из больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Адмирал Левченко» отработала комплекс противолодочных задач во взаимодействии с экипажами атомных подводных лодок подводных сил СФ в Баренцевом море.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12426702@egNews

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