Корабли Северного флота провели боевые артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям

В соответствии с планом боевой подготовки сил и войск Северного флота в летнем периоде обучения, корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», провела артиллерийские стрельбы по морским и закрытым береговым целям в полигонах флота в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова.

Стрельбы проводились главным калибром кораблей – 130-мм артиллерийскими установками ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» по морским и береговым мишенным позициям.

В рамках проведения боевых упражнений было отработано взаимодействие корабельной ударной группы с авиацией и расчетами беспилотных летательных аппаратов береговых войск Северного флота по приёму целеуказания при стрельбе по невидимой береговой цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после завершения артиллерийских стрельб корабельная группа продолжила выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом море.

В целях безопасности районы проведения артиллерийских стрельб в Баренцевом море и воздушное пространство над ними были заблаговременно закрыты для судоходства и полетов гражданской авиации.

Фото: https://structure.mil.ru/