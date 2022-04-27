Корабли Северного флота провели противолодочное учение в Баренцевом море

В рамках контрольных проверок войск и сил Северного флота за зимний период обучения корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил провела противолодочное учение в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

В мероприятии боевой подготовки были задействованы малые противолодочные корабли (МПК) «Брест», «Снежногорск» и «Юнга», морской тральщик «Владимир Гуманенко» и одна из атомных подводных лодок Северного флота.

Корабельная поисково-ударная группа из трех МПК отработала ближнее противолодочное охранение отряда кораблей, роль которого выполнил морской тральщик «Владимир Гуманенко». В ходе учения корабли успешно определили положение подводного противника и условно применили по нему морское противолодочное оружие.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в связи с резким ухудшением гидрометеорологических условий в Баренцевом море и на побережье Кольского полуострова после выполнения первого этапа учения МПК вернулись в пункт постоянного базирования — город Полярный. Практические торпедные стрельбы экипажи кораблей отработают на следующем этапе учения.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12418882@egNews