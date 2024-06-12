Корабли Северного флота проводят учение по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане

В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.

Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М «Казань» и фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющие задачи дальнего похода, вчера приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане.

В рамках учения экипажи фрегата и атомного подводного ракетного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров.

Несколькими днями ранее фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода в акватории Атлантического океана в составе отряда кораблей Северного флота, провёл тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в рамках данной тренировки отрабатывались действия боевых расчетов, взаимодействие командных пунктов и боевых постов при ведении огня корабельными артиллерийскими установками АК-192М и зенитным ракетным-артиллерийским комплексом «Палаш» по имитированным воздушным целям.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456276211