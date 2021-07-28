Корабли Северного флота, участвовавшие в Главном военно-морском параде, отработают учебно-боевые задачи на переходе морем

Корабли и суда обеспечения Северного флота, принимавшие участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте, приступили к выполнению задач межфлотского перехода.

В Финский залив уже вышли дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и спасательно-буксирное судно «Алтай».

Выход кораблей Северного флота из Кронштадта обеспечила минно-тральная группа Балтийского флота, которая отработала траление фарватера.

В ближайшее время места стоянок покинут ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомная подводная лодка «Вепрь». Немногим позже к группировке кораблей Северного флота в Балтийском море присоединятся фрегат «Адмирал флота Касатонов» и ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».

Как сообщает пресс-служба СФ, во время межфлотского перехода в пункты постоянной дислокации корабли и суда Северного флота выполнят комплекс учебно-боевых задач в составе разновидовых корабельных группировок, которые будут сформированы с целью проведения ряда тактических учений.