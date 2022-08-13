Корабли Северного флота, участвовавшие в Главном военно-морском параде, возвращаются в базы

Самые крупные участники Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте завершают переход с Балтики на Северный флот.

Отряд кораблей в составе большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Иван Грен» пересекает границу Норвежского и Баренцева морей. В ближайшие дни после отработки плановых задач боевой подготовки в море корабли прибудут в главную базу Северного флота – город Североморск.

Большой десантный корабль «Иван Грен» принимал участие в статической части Главного военно-морского парада. В едином кильватерном строю вместе с корветом «Бойкий», атомными подводными лодками «Вепрь» и «Северодвинск» он был ошвартован на бочках на Кронштадтском рейде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после прибытия в базу экипаж БДК «Иван Грен» начнёт подготовку к участию в агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде», в ходе которой корабль с музейной выставкой, оркестровой и концертной бригадами на борту совершит поход по портам северных морей от Кандалакши до Дудинки.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432993@egNews