Корабли Северного флота «уничтожили» подводную лодку условного противника в Баренцевом море

Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Баренцевом море.

Учение прошло во взаимодействии с противолодочной авиацией. Поиск и обнаружение подводной лодки осуществил экипаж самолёта Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Противодействовала надводным кораблям одна из многоцелевых атомных подводных лодок подводных сил Северного флота. Её экипажу была поставлена задача незамеченной преодолеть противолодочный рубеж и атаковать противника. В ходе противостояния подводная лодка была условно уничтожена совместной торпедной атакой противолодочных кораблей.

Развертывание надводных сил флота в море и противоминную защиту кораблей при выходе из Кольского залива обеспечили базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил «Ельня» и «Ядрин».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, противолодочное учение проходило в Баренцевом море в течение нескольких дней. После выполнения всех поставленных задач большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» вернулись в основной пункт базирования – Североморск.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425171@egNews