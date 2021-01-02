Корабли Северного флота в 2021 году обеспечат присутствие России в Мировом океане

В 2021 году экипажи боевых кораблей Северного флота продолжат выполнять задачи, по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что «в 2021 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана».

Адмирал Александр Моисеев отметил, что «новый 2021 год несколько экипажей подводных лодок, боевых кораблей и судов обеспечения встретили вдали от родных берегов, в Атлантическом океане, морях Северного Ледовитого океана».

В 2020 году успешно выполнено более 30 дальних походов в оперативно-важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 16 визитов и деловых заходов в порты 12 иностранных государств.

С высоким качеством решены все задачи и в Арктическом регионе. Выполнен поход отряда боевых кораблей по Северному морскому пути от Баренцева моря до Берингова. Североморцы провели десятки учений на море и на суше, самостоятельно и с участием других формирований Вооруженных сил России. Наиболее значимые из них – межвидовое тактическое учение на полуострове Таймыр и рейдовые действия морской пехоты Северного флота на полуострове Чукотка и в других труднодоступных районах Арктики.

Впервые в современной истории ВМФ России корабли и суда Северного флота прошли севернее архипелагов Новосибирские острова, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, пересекли 82 параллель, сообщает пресс-служба Северного флота.