Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и МончегорскеС 6 сентября по 3 октября в Мурманской области пройдёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)29.08.23 18:35

Корабли Северного флота в ходе учения в Баренцевом море нанесли ракетный удар по условному противнику

Сегодня группировка разнородных ударных сил Северного флота в рамках планового зачетного тактического учения нанесла ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море.

Стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» выполнил из подводного положения. Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Вулкан» выполнил способом электронного пуска.

По данным объективного контроля назначенные цели, расположенные на расстоянии более 200 километров, были успешно поражены.

Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил обеспечил дальний противолодочный самолёт армии ВВС и ПВО Северного флота Ту-142.

Район проведения ракетных стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вчера аналогичные стрельбы выполнил эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». А экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» и боевой расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнили стрельбу крылатыми ракетами по той же мишенной позиции способами электронного пуска.

В ходе учения разнородные силы Северного флота отрабатывают тактические приемы и способы нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, решают задачи обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Ранее в рамках данного учения корабельная ударная группа Северного флота отработала ряд задач по отражению сил и средств воздушного нападения условного противника зенитным и артиллерийским вооружением, а также по поражению корабельных группировок и береговых целей корабельной артиллерией.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477450@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Прииск-2». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Среднестатистический россиянин тратит на обед на работе 350 рублей в день-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 24 копейки, евро - на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Муниципалитеты Мурманской области в высокой степени готовности к предстоящему отопительному периоду-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)НИС построим меньше, показатель среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах убран: правительство скорректировало госпрограмму рыбохозяйственного комплекса
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика