Корабли Северного флота в ходе учения в Баренцевом море нанесли ракетный удар по условному противнику

Сегодня группировка разнородных ударных сил Северного флота в рамках планового зачетного тактического учения нанесла ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море.

Стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Смоленск» выполнил из подводного положения. Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Вулкан» выполнил способом электронного пуска.

По данным объективного контроля назначенные цели, расположенные на расстоянии более 200 километров, были успешно поражены.

Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил обеспечил дальний противолодочный самолёт армии ВВС и ПВО Северного флота Ту-142.

Район проведения ракетных стрельб был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вчера аналогичные стрельбы выполнил эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». А экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» и боевой расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнили стрельбу крылатыми ракетами по той же мишенной позиции способами электронного пуска.

В ходе учения разнородные силы Северного флота отрабатывают тактические приемы и способы нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, решают задачи обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Ранее в рамках данного учения корабельная ударная группа Северного флота отработала ряд задач по отражению сил и средств воздушного нападения условного противника зенитным и артиллерийским вооружением, а также по поражению корабельных группировок и береговых целей корабельной артиллерией.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477450@egNews