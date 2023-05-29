Корабли Северного флота в ходе учения в Баренцевом море отработали применение комплексов противолодочного вооружения

Соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота применило комплексы противолодочного вооружения в Баренцево море в ходе планового зачётного тактического учения.

Корабли соединения действовали в составе корабельной поисково-ударной группы. В неё вошли большие противолодочные корабли «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко».

Учение проходило в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе противодействовали атомная и дизельная подводные лодки.

Боевые расчёты каждого из противолодочных кораблей отработали задачи по поиску и слежению за подводным противником, а также выполнили стрельбу практической (учебной) торпедой по имитированной подводной цели. Стрельба была признана успешной, подводный противник условно уничтожен.

После стрельбы всплывшие торпеды были найдены и подняты из воды экипажем катера-торпедолова, который обеспечивал проведение учения.

Также в ходе практического этапа учения экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» выполнил стрельбу корабельным противолодочным ракетным комплексом «Раструб-Б».

В ходе учения экипажи противолодочных кораблей успешно отработали тактику действий в различных режимах и условиях плавания, проверили работу гидроакустического вооружения, сообщает пресс-служба Северного флота,

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468809@egNews