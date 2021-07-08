Корабли Северного флота в рамках мероприятий боевой подготовки вышли в Баренцево море на совместные стрельбы

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышла корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в составе группы действуют малые противолодочные корабли (МПК) «Юнга», «Снежногорск» и «Брест». Экипажи кораблей отрабатывают слаженность действий в ходе ведения артиллерийского боя с условным противником на средней и дальней дистанциях при защите от вторжения в территориальные воды.

Боевые расчёты 76-мм артиллерийских установок АК-176 кораблей отработают совместную стрельбу по морским мишеням в полигонах боевой подготовки флота под единым управлением.

После выполнения боевых упражнений моряки отработают условное минирование акватории и вернутся в основной пункт базирования — город Полярный.