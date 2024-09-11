Корабли Северного флота в рамках СКШУ «Океан-2024» отразили воздушный налёт в Баренцевом море

Экипаж ракетного крейсера применил зенитный ракетный комплекс «Форт» в режиме стрельбы электронным пуском по самолётам, обозначающим авианалёт противника, и осуществил поражение имитированных воздушных целей батареей универсального калибра АК-130, а также зенитным артиллерийским комплексом АК-630.

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» корабельная ударная группа Северного флота отразила воздушный налёт условного противника в акватории Баренцева моря. В составе корабельной ударной группы Северного флота действовали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко».

Как сообщает vk.com/mil, морякам противодействовали лётчики корабельных истребительных авиаполков на палубных истребителях Су-33 и МиГ-29К. Они имитировали атаку кораблей с различных высот и направлений.

В ходе решения задач противовоздушной обороны было отработано взаимодействие боевых расчётов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевых частей кораблей по обнаружению, классификации целей, их сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

Экипаж ракетного крейсера применил зенитный ракетный комплекс «Форт» в режиме стрельбы электронным пуском по самолётам, обозначающим авианалёт противника, и осуществил поражение имитированных воздушных целей батареей универсального калибра АК-130, а также зенитным артиллерийским комплексом АК-630.

Экипаж фрегата выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели артиллерийской установкой А-192М, зенитным артиллерийским комплексом «Палаш» и зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456277835