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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.24 09:35

Корабли Северного флота в рамках СКШУ «Океан-2024» выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели в Баренцевом море

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» корабельная ударная группа Северного флота поразила условного противника в акватории Баренцева моря. В составе корабельной ударной группы Северного флота действовали фрегаты «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал Головко».

Расчёты командных пунктов фрегатов отработали действия по выдаче целеуказания для применения артиллерийского вооружения кораблей.

Личный состав боевых расчётов артиллерийских комплексов выполнил действия по приёму целеуказания по надводной цели.

Стрельба была проведена артиллерийским комплексом АК-192М по морской мишенной позиции, имитирующей корабль условного противника, и находящейся на удалении более 10 километров.

Средства объективного контроля подтвердили, что цель была успешно поражена. Экипажи корабля показал слаженность действий, высокий профессионализм и готовность к применению оружия в любых условиях обстановки.

В целях противодействия высокоточному оружию условного противника на кораблях также была отработана постановка пассивных помех комплексами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, фрегаты проекта 22350 – это современные многоцелевые корабли с управляемым ракетным оружием, предназначенные для решения задач в дальних морских и океанских зонах. Корабли, вооруженные «Цирконами», способны наносить точечные мощные удары по любым объектам противника в море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота, действующая в восточных районах Северного Ледовитого океана, прибыла в район мыса Шмидта в Чукотском море.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский» встали на якорь и начали подготовку операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

На десантном корабле находятся морские пехотинцы, которые уже отработали ряд различных учебно-боевых задач в Арктике.

В рамках манёвров «Океан-2024» силы Северного флота будут отрабатывать тактические действия в Арктической зоне в районе Чукотки, как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Для участия в манёврах «Океан-2024» корабли и суда Северного флота совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути.

В соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации соединения и объединения ВМФ приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава.

Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529065@egNews

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