Корабли Северного флота вошли в Балтийское море

Корабли Северного флота, совершающие переход в Балтийское море, прошли проливную зону. Последним узкости преодолел экипаж дизель-электрической подводной лодки «Владикавказ». Первым в Балтийское море вошли атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

Безопасность межфлотского перехода кораблей обеспечивает спасательное буксирное судно «Алтай».

25 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится Главный военно-морской парад, посвящённый Дню ВМФ России. Самыми большими его участниками станут корабли Северного флота: головной ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир», атомные подводные лодки «Орёл» и «Вепрь», а также ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и подводная лодка «Владикавказ».

Как сообщает пресс-служба СФ, это самое крупное представительство Северного флота в Кронштадте после первого Главного военно-морского парада, который состоялся 5 лет назад. Тогда в нём принимали участие самый большой в мире неавианосный боевой корабль - тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и самая большая подводная лодка – тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», а также ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие.