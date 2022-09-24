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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.22 09:30

Корабли Северного флота вошли в Енисей

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль «Иван Грен» в составе отряда под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева вошли в Енисейский залив и взяли курс на порт Дудинка.

Для БДК «Иван Грен» это первый поход по Енисею. В Дудинке его экипаж продолжит агитационно-пропагандистскую акцию Министерства обороны России «Сила в Правде». Там для местных жителей будут показаны выставки музейных экспонатов, исторических артефактов, вооружения и военной техники и состоятся выступления творческих коллективов Северного флота. Также на борту кораблей школьники Норильска и Дудинки будут приняты в Юнармию.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» помимо церемониальных задач отработает в Дудинке ряд учений противодиверсионной и антитеррористической направленности. Ранее он совместно с большим десантным кораблём «Александр Отраковский» принял участие в учении по защите островных и континентальных территорий России в Арктике и обеспечил высадку морского десанта в самой северной части Евразии – на мысе Челюскин.

Как сообщает пресс-служба СФ, БДК «Александр Отраковский» и танкер «Сергей Осипов» из состава арктической группировки остались совершенствовать подготовку экипажей на рейде самого северного порта России - посёлка Диксон.

Очередной арктический поход кораблей Северного флота начался 5 августа с выходом из главной базы – Североморска. За полтора месяца моряки провели ряд учений в районе Земли Франца-Иосифа и Новосибирских островов во взаимодействии с личным составом тактических групп, дислоцированных на арктических военных базах.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12439172@egNews

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