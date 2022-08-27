Корабли Северного флота выполнили задачи учения в Баренцевом море и вернулись в базы

Надводные корабли, подводные лодки и авиация Северного флота завершили совместные действия в рамках учения с разнородной группировкой ударных сил, которое проходило в Баренцевом море. Все участники учения вернулись в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

В учении было задействовано более 10 боевых кораблей, в том числе флагман флота – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», несколько атомных подводных лодок и дизель-электрическая.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учения было отработано порядка 30 боевых упражнений с применением оружия, в том числе две стрельбы крылатыми ракетами, несколько торпедных стрельб, а также зенитные ракетные стрельбы. Некоторые из них после соответствующей оценки командованием будут поданы на приз главнокомандующего ВМФ России.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435685@egNews