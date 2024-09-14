Корабли Северного флота высадили морской десант на Чукотку в рамках учения «Океан -2024»

На первом этапе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» корабельной артиллерией подавил огневые точки условного противника на побережье и обеспечил благоприятные условия для высадки морского десанта.

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота, действующая в восточных районах Северного Ледовитого океана, провела тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Учение по высадке сил морского десанта прошло в несколько этапов. Действия экипажей кораблей и десанта были слажены и заранее отработаны.

На первом этапе большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» корабельной артиллерией подавил огневые точки условного противника на побережье и обеспечил благоприятные условия для высадки морского десанта.

Десантирование бронетехники на побережье отрабатывалось на втором этапе учения. Оно было проведено способом «на упор», при котором десантный корабль вплотную подошёл к береговой черте и техника вышла непосредственно на берег.

Огневую поддержку высадки морского десанта также осуществляли корабельные вертолёты Ка-27, поднимавшиеся с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков».

На необорудованное побережье Чукотского полуострова морские пехотинцы Северного флота высадились на двухзвенных тягачах «Витязь».

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил Российской Федерации соединения и объединения ВМФ приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529206@egNews