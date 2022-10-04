Корабли Северного флота вышли из порта Дудинка в направлении трассы Северного морского пути

Сегодня большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и большой десантный корабль «Иван Грен» вышли из порта Дудинка в направлении трассы Северного морского пути. Корабли находились на Таймыре с агитационной акцией Министерства обороны России «Сила в Правде». Боевым кораблям предстоит пройти путь по устью самой многоводной реки России – Енисея до Карского моря.

Североморцы провели в порту города Дудинка 11 дней. За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота выполнили большую культурную, военно-патриотическую и спортивную программу.

Концерты ансамбля песни и пляски Северного флота собрали более 2 тысяч жителей и гостей Дудинки. На борту боевых кораблей состоялась торжественная церемония приема в ряды Юнармии более 100 воспитанников Дудинского детского дома, школьников Дудинки и Норильска.

Военнослужащие Северного флота приняли участие в спортивных состязаниях с местными командами по волейболу, футболу и хоккею. Сборная Северного флота уже в третий раз стала победителем турнира по хоккею с шайбой «Кубок северных городов», проходившего в городе Норильске.

Впервые в истории Северного флота североморцы приняли участие в товарищеском матче по кёрлингу. На ледовой арене города Дудинка команда отряда боевых кораблей встретилась с командой администрации Таймыра.

Офицеры Северного флота также провели Уроки мужества в Таймырском колледже, школах Дудинки и Норильска, в них приняли участие более 800 юных жителей Таймыра.

Моряки рассказали ученикам о военнослужащих, героически и достойно выполняющих свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине, современном вооружении береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота России.

Как сообщает пресс-служба СФ, акция «Сила в Правде» стартовала 22 августа в Североморске. В её рамках большой десантный корабль «Иван Грен» совершает масштабный поход по Северному морскому пути, с визитом в города и посёлки Крайнего Севера и российской Арктики. На Таймыре большой десантный корабль «Иван Грен» посетило более 6,5 тысяч человек, а всего с начала акции более 37,5 тысяч.

Ранее арктическая группировка Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский», большого морского танкера «Сергей Осипов» и спасательного буксира «Памир» провела ряд учений, направленных на обеспечение безопасности морской и экономической деятельности России в Арктике и организации обороны арктических островных территорий. За время похода кораблями арктической группировки Северного флота пройдено более 7800 морских миль.

Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440462@egNews