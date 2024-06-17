Корабли Северного флота вышли из порта Гавана Республики Куба

17 июня отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил мероприятия неофициального визита и вышел из порта Гавана Республики Куба.

За время пребывания в порту, экипажи приняли участие в протокольных, торжественных и памятных мероприятиях, в том числе посвященных Дню России. Значимым событием для военнослужащих Северного флота стало посещение фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомного ракетного подводного крейсера «Казань» президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем.

В рамках культурной программы, организованной принимающей стороной, российским военным морякам была предоставлена возможность посетить центр исторического наследия Фиделя Кастро, военно-исторический комплекс «Морро-Кабанья», где они познакомились с историей Республики. В военно-морской академии «Гранма» моряки приняли участие в товарищеском футбольном и волейбольном матчах с кубинской стороной.

Также в рамках захода отряда кораблей Северного флота в порт Гавана североморцы приняли участие в ряде памятных мероприятий: отдали почести лидеру кубинского освободительного движения Хосе Марти и советским воинам-интернационалистам.

После выхода из территориальных вод Республики Куба отряд кораблей продолжат выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12516958@egNews