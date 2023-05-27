Сегодня в рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко» вышла в полигоны боевой подготовки Северного флота для отработки противолодочных задач.

Противоминное охранение кораблей на выходе из пункта базирования в Баренцево море обеспечил базовый тральщик «Соловецкий юнга».

Экипажи кораблей выполнят поиск подводных лодок в полигонах боевой подготовке Северного флота. В качестве условного противника для больших противолодочных кораблей выступят атомная и дизельная подводные лодки.

Также экипажи кораблей отработают совместное маневрирование в составе корабельной поисково-ударной группы.

На завершающем этапе учения будут выполнены боевые упражнения с применением комплексов противолодочного вооружения.

Выход в море продлится несколько дней, после чего корабли вернутся в постоянные пункты базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468654@egNews

Корабли Северного флота вышли в Баренцево море для отработки противолодочных задач

Сегодня в рамках плановых мероприятий боевой подготовки корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Левченко» вышла в полигоны боевой подготовки Северного флота для отработки противолодочных задач.

Противоминное охранение кораблей на выходе из пункта базирования в Баренцево море обеспечил базовый тральщик «Соловецкий юнга».

Экипажи кораблей выполнят поиск подводных лодок в полигонах боевой подготовке Северного флота. В качестве условного противника для больших противолодочных кораблей выступят атомная и дизельная подводные лодки.

Также экипажи кораблей отработают совместное маневрирование в составе корабельной поисково-ударной группы.

На завершающем этапе учения будут выполнены боевые упражнения с применением комплексов противолодочного вооружения.

Выход в море продлится несколько дней, после чего корабли вернутся в постоянные пункты базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12468654@egNews