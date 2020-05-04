Корабли Северного флота взяли на сопровождение корабли НАТО, которые участвуют в учениях в Баренцевом море

Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Великобритании, зашедшей в 7.00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, эсминцы США «Donald Cook», «Porter» и «Roosevelt» относятся к классу «Arleigh Burke», оснащены системой противоракетной обороны «Aegis» с универсальными пусковыми установками Mk-41, которые способны запускать как зенитные ракеты, так и крылатые ракеты «Tomahawk». Британский фрегат «Kent» способен нести до восьми противокорабельных крылатых ракет «Harpoon».

Силы и средства Военно-морского флота РФ регулярно берут на сопровождение корабли НАТО.