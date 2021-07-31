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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.21 17:30

Корабли Северного флота завершают проход Балтийских проливов

Сегодня первая тактическая группа отряда кораблей и судов Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, завершила проход Балтийских проливов и вышла в Северное море.

В составе группы – большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и атомный подводный ракетный крейсер «Орёл».

Завершает проход балтийской проливной зоны большой десантный корабль Северного флота «Пётр Моргунов».

Ещё одна тактическая группа кораблей Северного флота, в составе которой действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомная подводная лодка «Вепрь» и спасательно-буксирное судно «Алтай» завершает проход пролива Большой Бельт и зайдёт в Северное море в течение завтрашних суток.

При проходе проливов российские моряки особое внимание уделяют вопросам безопасности судоходства и действуют строго в соответствии с нормами международного морского права.

Перед проходом узкостей на кораблях и судах состоялись тренировки по связи и взаимодействию между главными командными пунктами, отработаны совместные действия экипажей при маневрировании в строю.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  акватории Северного моря и Атлантического океана отряд кораблей и судов Северного флота, участвовавших в Главном военно-морском параде, продолжит отрабатывать плановые учебно-боевые задачи на переходе морем. Корабли и суда Северного флота в составе нескольких разнородных тактических групп проведут ряд комплексных учений оборонительной и спасательной направленности.

 

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