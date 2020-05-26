Корабли Северного флота завершают противолодочное учение в Баренцевом море

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и малых противолодочных кораблей бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил завершают противолодочное учение в Баренцевом море.

Манёвры кораблей продолжались несколько дней. При поиске подводных лодок условного противника в ближней морской зоне военные моряки отработали взаимодействие с противолодочной авиацией. На различных этапах учения задачи в Баренцевом море выполнили экипажи противолодочных самолётов Ту-142, Ил-38 и вертолётов Ка-27ПЛ, которые действовали с береговых аэродромов.

Противодействие корабельным поисково-ударным группам оказывали несколько подводных лодок соединений подводных сил и Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Результаты проведенного учения будут рассмотрены и проанализированы командованием Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, сегодня противолодочные силы отработают заключительный этап учения и возвратятся в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.