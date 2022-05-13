Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместное учение по спасанию в Средиземном море

Боевые корабли Северного и Тихоокеанского флота в Средиземном море провели совместное учение по спасанию экипажа потерпевшего крушение условного судна. В мероприятии боевой подготовки приняли участие экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» Северного флота и большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота.

По замыслу учения, российские корабли получили сигнал от условного судна, терпящего бедствие. Для обнаружения людей в море (потерпевших имитировали манекены в спасательных костюмах) с борта БПК «Адмирал Трибуц» в район «бедствия» вылетел поисково-спасательный вертолет Ка-27. Также к месту спасания людей направились оба корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учения были отработаны совместные действия военных моряков и летчиков по спасению людей с поверхности воды и оказанию необходимой медицинской помощи на кораблях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421005@egNews