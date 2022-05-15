Корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ приступили к учению в Баренцевом море

Корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступили к практической отработке элементов командно-штабного учения в Баренцевом море. В течение нескольких дней они выполнят комплекс задач по противоминной и противолодочной обороне сил флота при обеспечении их развертывания в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на первом этапе учения корабельная минно-тральная группа в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Ельня» отработала контрольно-разведывательный поиск мин с применением трального вооружения.

Экипаж малого противолодочного корабля «Юнга» выполнил поиск подводных лодок условного противника.

Маневры проходят в ближней морской зоне в районе выхода из Кольского залива, а также возле полуострова Рыбачий. Всего в учении будут задействованы до 10 кораблей и судов Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12421710@egNews