Корабли-участники военно-морского парада на Северном флоте покинули Североморский рейд

Надводные корабли и подводные лодки, принимавшие участие в военно-морском параде, посвящённом Дню ВМФ России на Североморском рейде Кольского залива, направились в пункты базирования и в море для выполнения задач боевой подготовки.

Последними североморский рейд покинули представители подводных сил Северного флота – ракетные подводные крейсеры «Казань» и «Новомосковск». Экипаж АПЛ «Казань» сегодня утром вышел в Баренцево море. В течение нескольких дней он отработает комплекс мероприятий курса боевой подготовки подводных лодок. Экипаж РПКСН «Новомосковск» завершает межбазовый переход в основной пункт базирования.

Всего в параде приняли участие 11 надводных кораблей и подводных лодок Кольской флотилии, подводных сил и дивизии ракетных кораблей, а также погрануправления ФСБ России по западному арктическому району: ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск» и атомный подводный ракетный крейсер «Казань», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск» и морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ельня», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и пограничный сторожевой корабль «Преданный».

Все экипажи готовы к выполнению поставленных задач по плану подготовки сил флота в летнем периоде обучения 2021 года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.