«Кораблик надежды» - праздник талантов

11 октября в 13.00 в уютных стенах заполярной «Кировки» состоится областной конкурс творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды».

Этот конкурс — не просто мероприятие, а настоящий праздник талантов, где каждый участник станет звездой!

Как сообщает Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова, в программе выступят яркие творческие коллективы разных возрастов, которые удивят вас своей энергией и мастерством. Вы сможете насладиться разнообразием талантов и уникальностью каждого выступления.

Это будет день радости, вдохновения и эмоций. «Кировка» приглашает мурманчан и гостей города поддержать юные таланты, зарядиться позитивом и стать частью удивительной атмосферы. Пусть «Кораблик надежды» будет тем местом, где мечты становятся реальностью.

 

 

 

Фото и видио: https://vk.com/video-23902826_456241413

