«Кораблик надежды»: северян приглашают на концерт детского творчества

В эту субботу, 19 ноября, состоится областной конкурс детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Кораблик надежды». В 13.00 на сцене Дворца культуры им. С.М. Кирова юные таланты покажут свои умения в номинациях: хореографическое, вокальное, инструментальное и театральное творчество.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в конкурсе примут участие 30 коллективов и отдельных исполнителей из Апатитов, Мончегорска, Снежногорска, Кандалакши, Кировска, Колы, Заполярного, Мурманска, Североморска, ЗАТО Видяево и посёлка Кильдинстрой.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263623%2Falbum-139605315_00%2Frev