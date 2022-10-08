Кормить обедами на работе стали чаще

Средняя стоимость обеда работающего россиянина сегодня составляет 330 рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Работодатели каждого седьмого россиянина полностью или частично компенсируют расходы на бизнес-ланчи, три года назад о подобной практике рассказывали реже: 16 и 13% соответственно. Большинство же работающих обедают за свой счёт (76%).

В среднем по стране питание на работе обходится в 330 рублей ежедневно (в 2019 году средние расходы составляли 280 рублей в день). Причём мужчины тратят на обеды больше женщин (340 и 320 рублей соответственно), а молодёжь до 24 лет — больше россиян старше 45-ти (380 и 300 рублей).

Опрос жителей городов-миллионников показал: больше всего тех, кто питается за счёт работодателя, — в Омске, Уфе и Краснодаре, за свой счёт — в Воронеже, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам (в среднем 370 рублей), сотрудникам из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга (по 330 рублей). Меньше всего на обеды в рабочие дни тратят жители Краснодара и Уфы (280 и 290 рублей соответственно).

За 3 года жители мегаполисов стали тратить на питание в среднем на 20% больше.