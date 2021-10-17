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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.21 15:00

Кормить семьи в России чаще приходится отцам. Лишь в каждой пятой семье с детьми муж и жена зарабатывают поровну

День отца с этого года отмечается в России в третье воскресенье октября. Согласно результатам опроса «SuperJob», проведенного во всех округах РФ среди 3000 мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке и имеющих детей, именно отцы в большинстве российских семей традиционно обеспечивают финансовое благополучие семьи.

38% мужей говорят о том, что их заработок больше зарплаты их жен, ещё у 16% — значительно больше либо их жены не работают. Из ответов женщин: 42% зарабатывают меньше мужа, 21% — значительно меньше или вообще не имеет источников дохода.

О равноценном вкладе в семейный бюджет сообщили по 18% мужей и жён.

Чем старше респонденты, тем чаще в их семьях возникает ситуация, когда в роли основного «кормильца» выступает женщина.

У 12% мужчин с доходом от 80 тысяч рублей в месяц жена зарабатывает больше. Среди женщин с зарплатой более 80 тысяч рублей в месяц каждая третья зарабатывает меньше мужа.

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