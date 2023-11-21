«Коробка храбрости» – общий вклад в выздоровление юных пациентов региона

Во Всероссийский день детей, 20 ноября, собранные «призы за смелость» переданы маленьким пациентам, которые проходят лечение в трёх отделениях областной детской клинической больницы.

— Это, наверное, самая массовая, народная партийная акция, - считает депутат областной Думы Герман Иванов. - Она проводится на территории Мурманской области пятый год подряд и направлена на поддержку детей, проходящих лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях нашего региона. Можно сказать, это часть терапии, посильный вклад в выздоровление юных пациентов. Мероприятие нашло отклик у такого большого количества северян, что сроки окончания всегда приходилось переносить.

Официально акция должна завершиться до 1 декабря. Собрано немало подарков ребятам. В самое ближайшее время «Коробки храбрости» планируется передать в отделение детской травматологии Мурманского областного клинического многопрофильного центра и детский травмпункт.

Председатель Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин поделился, что не первый раз участвует в социальной акции:

— Сегодня Всемирный день детей, и наше внимание и забота – маленьким пациентам. Главная цель - помочь ближнему, тому, кто больше всего нуждается в поддержке.

Напомним, старт социальной акции «Коробка храбрости» был дан в начале ноября во всех муниципальных образованиях Мурманской области. В Мурманской областной Думе разместили один из боксов, который активно начал заполняться с помощью депутатов регионального парламента и сотрудников аппарата.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28948/