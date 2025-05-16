«Коробка храбрости»: маленькие пациенты стоматологии получили «призы за смелость»

В Международный день семьи, 15 мая, председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова посетила в Мурманске Детскую стоматологическую поликлинику.

Вместе с волонтёрами парламентарий передала маленьким пациентам подарки, которые специально для них собрали неравнодушные северяне.

— Это «призы за смелость» детям, которые прошли неприятные медицинские процедуры. В коробках – игрушки, наборы для творчества, книги, настольные игры, головоломки, и каждый ребёнок может выбрать сам ту вещь, которая ему больше всего понравилась, – отметила Лариса Круглова. – Социальная акция «Коробка храбрости» проходит в нашем регионе больше шести лет. За это время она объединила большое количество людей, для которых забота о ближнем и бескорыстная помощь являются важными жизненными ценностями.

Депутат также подчеркнула, что поддержка семей, защита материнства и детства – приоритетные направления региональной политики, напомнив, что в Мурманской области реализуются 27 видов социальной поддержки, охватывающие 58,6 тысячи семей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32547/