«Коронавир» - один из первых в мире препаратов, который борется с опасным вирусом, уже поступил в аптеки

Препарат «Коронавир», разработанный компанией «Р-Фарм» и зарегистрированный Минздравом РФ для терапии лёгкой и среднетяжёлой форм течения коронавирусной инфекции, выпущен в оборот в России, сообщила 15 июля пресс-служба предприятия, отметив, что он произведён и промаркирован на Ярославском заводе компании.

На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 7374 упаковки лекарственного средства. «Коронавир» - один из первых в мире препаратов, который борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом», - сообщает пресс-служба.

Согласно заявлению компании, «Коронавир» эффективно блокирует репликацию вируса, что было доказано в ходе регистрационных клинических исследований. «Российский производитель маркирует свой препарат цифровым кодом «Data Matrix». Маркировка является аналогом паспорта лекарства, она гарантирует его подлинность и позволяет отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до медучреждения. Подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак», - поясняет пресс-служба.