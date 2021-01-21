Коронавирус - не помеха для включения ООО «БАС КАПИТАЛ» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Мурманской области поддержал позицию Мурманского УФАС России о включении сведений в отношении ООО «БАС КАПИТАЛ» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Причиной для этого стало ненадлежащее исполнение обязательств, взятых перед Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота).

Ещё в октябре 2019 года, став победителем электронного аукциона на выполнение работ по проектированию, согласованию проекта с РСО, поставке, монтажу и выводу приборов учёта на связь с сервером ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России узлов учёта тепловой энергии и теплоносителя на объектах Министерства обороны Российской Федерации и иных фондов, используемых в интересах Министерства обороны Российской Федерации, общество взяло на себя ответственность выполнить работы в срок до 31 декабря 2019 года. Сроки исполнения обязанностей по контракту были продлены сначала до апреля, а потом и до сентября 2020 года, однако, ООО «БАС КАПИТАЛ» не выполнило обязательств по контракту

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, общество ссылалось на препятствие непреодолимой силы в виде пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ОСК Северного флота) в одностороннем порядке был расторгнут контракт, а документы о включении сведений в отношении общества в реестр недобросовестных поставщиков поданы в Мурманское УФАС России.

Решением Мурманского УФАС России в ноябре 2020 года ООО «БАС КАПИТАЛ» были признаны существенные нарушения условий контракта, сведения в отношении общества были включены в РНП. Общество не согласилось с решением и обжаловало его в Арбитражном суде Мурманской области. По итогам рассмотрения, суд признал правомочность доводов управления и оставил решение антимонопольного органа в силе.