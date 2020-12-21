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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.20 10:30

Коронавирус мутирует, курс рубля болезненно реагирует

Цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса. Эксперты опасаются, что это приведёт к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тем временем цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные «MarketWatch».

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

«На нефтяной рынок пришло много денег инвесторов, которых привлекает позитивный прогноз для экономики на 2021 год», - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING Groep NV».

«Однако, теперь мы наблюдаем мутацию коронавируса, и мне кажется, некоторые из спекулятивных инвесторов станут гораздо более осторожными», - приводит слова эксперта агентство «Bloomberg».

В понедельник инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов, к которым также относится европейская валюта, в пользу более надёжных.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 74,1958 рубля. По отношению к последней сделке 19 декабря доллар подорожал на 84,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта повысилась на 88 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вырос на 66 копеек и составил 90,4809 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 65,47 копейки.

 

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