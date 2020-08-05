Коронавирус напугал: в рейтинге опасных профессий врачи обогнали шахтеров, пожарных и военнослужащих

Врачи возглавили рейтинг опасных профессий. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, какие профессии россияне считают самыми рискованными.

Эпидемия коронавируса поменяла расстановку в рейтинге опасных профессий: 20% россиян посчитали профессию врача самой опасной в настоящее время. 10% уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтеры. По мнению 8% респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряженной с высоким риском по 6% россиян. По 4% голосов набрали такие профессии как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. 2% респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика. По 1% голосов в рейтинге опасных профессий набрали журналист, преподаватель и сапер.

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2-3% россиян, сегодня - каждый пятый. «В настоящее время медработники в первом списке в связи с пандемией»; «Профессия врача - это уже подвиг!», - комментируют россияне.