Коронавирус негативно отразится на свободе прессы, отмечает организация «Репортёры без границ»

«Индекс свободы прессы» организации «Репортёры без границ» по-прежнему возглавляет Норвегия. На втором месте Финляндия, на третьей позиции – Швеция, на – четвёртой Дания.

Согласно мнению организации «Репортёры без границ», эпидемия коронавируса негативно отразится на свободе прессы во всём мире. В особенности пандемия сильно усугубит ситуацию в авторитарных странах. Такие последствия уже видны в Китае, Иране, Венгрии и Польше.

Ситуация со свободой прессы считается хорошей только в 16 из 180 стран, рассмотренных в рейтинге. США занимают 45-е, а Россия – 149-е место в рейтинге.

Позиции стран бывшего Советского Союза: Эстония – 14, Латвия – 22, Литва – 28, Грузия – 60, Армения – 61, Киргизия – 82, Молдова – 91, Украина – 96, Белоруссия – 153, Казахстан – 157, Узбекистан – 156, Таджикистан – 161, Азербайджан – 166. Замыкает рейтинг Северная Корея, занявшая 180-е место.