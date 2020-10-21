Коронавирус негативно повлиял на строительство порта «Лавна»

Как выяснила газета «Коммерсантъ», падение цен на уголь вновь поставило под вопрос строительство порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Запуск первой очереди, запланированной на конец 2020 года, может быть отложен на неопределенный срок, рассказали собеседники издания в отрасли. По их словам, на последних совещаниях представители угольных компаний-инвесторов уже говорили, что терминала «не будет».

Ключевая проблема в том, что в условиях кризиса и падения цен на уголь грузоотправители так и не подписали обязывающие документы по загрузке терминала на условиях take-or-pay.

Как рассказывают источники газеты, об отсутствии таких соглашений упоминал 14 августа глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании рабочей группы Госсовета по транспорту и энергетике. Он отмечал, что государство уже вложило в проект 32 млрд рублей, а ГТЛК — 15 млрд рублей.

Напомним, решение о строительстве угольного терминала «Лавна» в рамках развития Мурманского транспортного узла было принято еще в 2012 году. Изначально проект мощностью 18 млн тонн должны были реализовать «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева) и «СДС-Уголь» Михаила Федяева и Владимира Гридина. Но в итоге они вышли из проекта, и его приобрела ГТЛК.

В 2018 году было принято решение строить «Лавну» по концессии. Стоимость оценивалась в 24 млрд рублей. Частный инвестор должен вложить 0,9 млрд рублей в подъездные железнодорожные пути, сама железная дорога (18 млрд рублей) строится за счёт бюджета, как и дноуглубление и системы навигационного обеспечения (1,8 млрд рублей).

В ноябре 2018 года «Росморречфлот» подписал концессионное соглашение с оператором проекта ООО «Морской торговый порт «Лавна» (МТП «Лавна). А в апреле 2019 года был сформирован состав акционеров. По данным «Коммерсанта», основные доли — по 30% — получили «Бизнесглобус», действующий в интересах Андрея Бокарева, и Центр развития портовой инфраструктуры, формально принадлежащий Борису Гутцову. Ещё 25% у «СДС-Угля», 10% — у подконтрольной ОАО РЖД «РЖД — Инфраструктурные проекты», а 5% осталось у ГТЛК.

В марте губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что порт «Лавна» будет запущен в 2022 году и выйдет на проектную мощность 18 млн тонн в год в первом квартале того же года. Источники летом рассказывали, что у проекта возникли сложности со строительством железной дороги.

В данный момент проводится корректировка финансовой модели, бизнес-плана проекта и сроков реализации концессии, сообщил газете гендиректор МТП «Лавна» Игорь Фрейдин, связав это с изменением конъюнктуры рынка угля на фоне пандемии, а также сдвигом сроков строительства железной дороги. Проект будет реализован, добавил он: проектная документация подготовлена, оборудование закуплено, строительство дороги продолжается, проводятся работы по открытию финансирования от «Газпромбанка». Банк готов был предоставить ГТЛК более 30 млрд рублей на реализацию проекта.

В Минтрансе сообщили, что строительство объектов федеральной собственности в рамках развития терминала «Лавна» ведётся согласно графику, предусмотренному госконтрактом. Рассматриваются возможные варианты дополнения угля другими видами грузов, например, минеральными удобрениями и железной рудой, заключили в министерстве.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что ключевая проблема связана со сроками строительства железной дороги из-за ситуации с коронавирусом.

Это приведёт к сдвигу сроков реализации проекта, но об отказе от него говорить преждевременно, считает эксперт. Однако, по мнению Максима Худалова из АКРА, на сегодня строительство угольного терминала в западном направлении не имеет перспектив. «Декарбонизация ЕС — это долгосрочный тренд, возить уголь из западных портов в Азию в определенные моменты рыночной конъюнктуры можно, но закладываться на такое развитие слишком рискованно», - говорит аналитик. Потенциально заменой углю для «Лавны» могли бы стать удобрения, которые Белоруссия планирует переориентировать на российские порты, но этот вариант также представляется рискованным. По мнению Максима Худалова, концентрироваться на одном грузе — «опасная стратегия» и будущее в РФ за универсальными портами.