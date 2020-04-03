Коронавирус открывает границу для «незаходных»

1 апреля в рыбный порт зашёл траулер-стеркодер «Мыс Шелтинга», принадлежащий одной из мурманских рыбопромышленных компаний. Это судно, как и десятки других, относится к категории «незаходных». Так называют траулеры, которые принадлежат российским рыбопромышленникам, но не могут войти в отечественные порты.

Дело в том, что они были построены или модернизированы за границей. А значит, в соответствии с российским законодательством, облагаются таможенной пошлиной и НДС, которые в сумме составляют больше 20% от инвестиционных затрат. Если учесть, что стоимость судна тянет на пару десятков миллионов долларов, то можно понять нежелание собственников нести такие расходы ради визита на Родину. Поэтому «незаходные» траулеры выгружают уловы в иностранных портах, там же проводят судоремонт, закупают топливо и промвооружение, меняют экипажи. Как следствие, в российских портах докеры и судоремонтники остаются без работы, а рыбопереработчики – без сырья.

Этой проблеме далеко не один год, но попытки государства её решить нельзя назвать даже половинчатыми. В лучшем случае российские власти предлагали судовладельцам отсрочку по выплате пошлин и НДС, поэтому многие и не спешили с растаможкой. Да и зачем, если в иностранных портах давно выстроены крепкие связи с поставщиками, а промысел часто ведётся в западной части Северного бассейна, которая ближе к Норвегии, чем к Мурманску.

Но сейчас диктовать свои условия начала эпидемия коронавируса, точнее, повсеместно введённый из-за неё карантин. Нет, норвежские порты для российских рыбаков не закрыты, выгружать рыбу можно на причалы. Но морякам при этом нельзя покидать судно. А значит, смену экипажа провести сложнее, да и с ремонтом возникают проблемы. Вот и потянулись «незаходные» суда в Россию. «Мыс Шелтинга», доставивший в Мурманск 402 тонны рыбы, стал первой ласточкой. 4 и 5 апреля должны зайти траулеры «Василий Головнин» и «Аквамарин», на каждом по 450 тонн груза.

- Эти суда приходят в Мурманск, получив временное таможенное разрешение, - объясняет председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. – Есть два вида таких разрешений. Первый - режим переработки, когда судно заходит, чтобы произвести согласованный с таможней перечень ремонтных работ. Второй – режим временного ввоза, когда судовладелец должен заплатить три процента от таможенной стоимости судна. Поскольку все упомянутые вами траулеры – не новые, то они идут в Мурманск ради судоремонта в первую очередь. Но мы также получили согласие таможни на смену экипажа и выгрузку рыбы. Похожая ситуация, кстати, уже возникала в прошлом году, когда мы были обязаны оборудовать все суда отечественной системой спутниковой связи «Гонец». Тогда рыбопромысловые компании тоже оформляли временное разрешение.