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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.20 10:30

Коронавирус перекрыл границу с Ираном и не даёт надежд на затухание эпидемии к лету текущего года

Правительство России приняло решение приостановить пропуск через государственную границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана. Решение принято в связи с распространением коронавируса нового типа, говорится в опубликованном в пятницу распоряжении кабмина.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях», - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

Отмечается, что ограничение не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ. Кроме того, Росавиации поручено в течение суток проинформировать авиакомпании о запрете на транзитную перевозку пассажиров из Ирана.

Также «МВД России и его территориальным органам [поручено] временно приостановить приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ <...> находящимся либо проживающим на территории Исламской Республики Иран [лицам], а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам», говорится в распоряжении. МИД РФ поручено приостановить выдачу виз указанным категориям лиц и уведомить Иран о предусмотренных мерах, «подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер».

А в это время, как пишет ТАСС,  директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве вчера заявил, что прекращение распространения коронавируса нового типа к лету текущего года маловероятно. «Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться, - приводит его слова телеканал «CNBC». - Это ложная надежда - утверждать, что это [новый коронавирус] исчезнет летом, как [сезонный] грипп. Мы надеемся, что это произойдёт, это стало бы неожиданной удачей, но мы не спешим делать такое предположение, потому что нет никаких доказательств».

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