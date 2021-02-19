Коронавирус сократил число корпоративов на 23 февраля и 8 Марта

Больше половины российских работодателей в этом году не проводят корпоративных вечеринок ни на 23 февраля, ни на 8 Марта. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В этом году в 53% российских компаний корпоративные мероприятия не планируются ни в связи с Днем защитника Отечества, ни в связи с Международным женским днем. Год назад без корпоративов в эти дни обходились 44% работодателей. Сегодня полный отказ от праздничных вечеринок в большей степени свойствен компаниям с численностью персонала от 100 до 1000 человек (59%), а также предприятиям из сферы услуг (66%) и промышленности (62%). Региональная специфика: чаще всего о своем намерении обойтись совсем без корпоративов сообщают компании из Санкт-Петербурга (60%), реже всего — из Новосибирска (52%).

В 19% организаций собираются проводить два праздника — и на 23 февраля, и на 8 Марта. В комментариях нередко подчеркивается, что мероприятия будут достаточно скромными, однако организовать их необходимо, чтобы не нарушать традиции взаимных поздравлений. Чаще других так поступают компании банковской сферы (23%). Отдельные мероприятия к 23 февраля и 8 Марта чаще всего организуются в Новосибирске (20%), реже всего — в Москве (14%).

Проводить общий праздник в этом году решили 7% работодателей. Решение объединить торжества чаще принимают в компаниях с численностью персонала от 100 до 1000 человек (10%), а также в сфере строительства (12%).

Провести корпоратив только по случаю 23 февраля собирается 1% российских компаний. Праздник только по случаю 8 Марта организуют 2% работодателей.