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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.20 09:30

Коронавирус сорвал сроки ремонта подъезда жилого дома

Прокуратурой Печенгского района по обращению жительницы гп.Никель, проведена проверка соблюдения жилищного законодательства в части содержания общедомового имущества управляющей организацией.

В ходе проверки установлено, что в соответствии со списком адресов по текущему ремонту лестничных клеток на 2020 год, утвержденным директором ООО «Краски», в январе 2020 года должен был быть произведён текущий ремонт подъезда № 4 дома № 11 по ул. Печенгская в гп.Никель.

Вместе с тем по состоянию на 27.03.2020 незавершенным этапом текущего ремонта объекта осталась покраска поверхностей, при этом в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой управляющей организацией все ремонтные работы, кроме аварийных, приостановлены до изменения ситуации.

Таким образом, до наступления неблагоприятной эпидемиологической обстановки текущий ремонт подъезда уже был затянут на срок более чем 3 месяца, что нарушает права и законные интересы собственников помещений, а также иных лиц.

Исходя из доводов жалобы, из-за текущего ремонта объекта управляющей организацией не осуществлялась обязанность по сухой и влажной уборке подъезда. В ходе проверки данный довод также подтвердился.

Также в нарушение положений постановления правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», на лестничной площадке между этажами в подъезде многоквартирного дома имеется деревянная подмость со следами побелки, используемая в целях ремонта. На крыльце подъезда имеется строительный и бытовой мусор.

По выявленным фактам нарушения требований жилищного законодательства и жилищных прав граждан прокуратурой района в адрес директора управляющей компании внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.

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